中国政府が26日、米軍需企業20社と高官10人に対する制裁に入った。米国が18日、台湾にハイマース（HIMARS、高機動ロケット砲システム）と自爆ドローンなど約111億540万ドル（約1兆7450億円）規模の武器を販売したことに反発しながらだ。

中国外務省はこの日、「米国が最近、台湾への大規模武器販売を発表したのは、一つの中国の原則と中米3大共同声明を深刻に違反し、中国の主権と領土保全を毀損すること」とし、このように明らかにした。

この日、中国側が制裁した企業は米航空宇宙分野の防衛産業関連企業ノースロップ・グラマンシステムズをはじめとし、L3ハリスの海洋部門、ボーイングのセントルイス支社、ギブスアンドコックス、アドバンスドアクアスティックコンセプツなどが含まれた。

また、VSEとシエラテクニカルサービス、レッドキャットホールディングス、デドローン、エアリア−iなど軍事用無人機（ドローン）関連企業とドローン防御会社エピルス、レコンクラフト、ハイポイントエアロテクノロジー、ブルーフォーステクノロジー、ダイブテクノロジー、バンター、インテリジェントエピタキシー、ロムボスパワー、ラザルスなどが名を連ねた。これら企業の中国内の資産は凍結し、中国の機関および個人はこれら企業との取引および協力が禁止される。

また中国外務省は制裁対象企業の最高経営責任者、最高会計責任者など役員と米人工知能（AI）基盤防衛産業企業アンドゥリルの創業者パーマー・ラッキー氏をはじめとする10人も制裁対象に含め、中国内の資産を凍結し、中国・香港・マカオなどで入国が禁止される。

中国外務省は報道官の声明で「台湾問題は中国の核心利益であり、米中関係で越えてはならない最初のレッドライン」とし「台湾問題で限度を越えて挑発するいかる行動も中国の強力な反撃を受けるはずであり、台湾に武器を販売するいかなる企業と個人も必ずその代償を払うことになるだろう」と警告した。

中国当局のこうした反応は、18日に米政府が台湾への大規模武器販売を承認したためだ。米国の販売対象武器にはウクライナ戦争で米国がウクライナ軍に支援した多連装ロケットのハイマースをはじめ、M107A7自走砲、攻撃用自爆ドローンのアルティウス−700Mとアルティウス−600、対戦車ミサイルのジャベリン、対戦車ミサイルTOWなどが含まれている。ここに戦術任務ネットワークソフトウェアとAH−1Wヘリコプター予備・整備部品、対艦ミサイルハープーンの整備後続支援もパッケージに入った。

トランプ政権1期目の2019年に台湾に80億ドル規模のF−16戦闘機を販売したが、今回はこれを大きく上回る過去最大規模だと、ロイター通信は報じた。

米政府の販売承認事実が公開されたこの日、中国外務省の郭嘉昆報道官は「米国は台湾に巨額の先端武器販売計画を公然と宣言して『一つの中国』原則と中米3大共同声明を深刻に違反し、台湾海峡の平和・安定を深刻に破壊した」と批判した。

また「米国が武力で（台湾の）独立を支援すれば、自らつけた火に燃えるはず」と脅迫し、「中国は断固たる措置を取り、国家主権と安保、領土完全性を守る」と強調した。