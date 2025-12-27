◇第105回全国高校ラグビー1回戦 常翔学園41―29茗渓学園（2025年12月27日 花園）

花園のファンは覚えていた。常翔学園（大阪第2）と茗渓学園（茨城）。あの幻の決勝戦が花園の1回戦で再現され、花園第3グラウンドには多くの観客が集まった。

88年度の第68回大会。当時は大工大高だった常翔学園と茗渓学園が決勝で激突することになっていた。だが、89年1月7日の朝、昭和天皇の崩御により、決勝は中止となり、両校優勝となった歴史がある。昭和最後の幻の決勝戦のあとは、互いにこれまで1勝1敗。決着をつけるための戦いだった。

ともに強豪、ともに花園優勝の実績を持つ1回戦の注目対決。過去5度の優勝を経験した常翔学園が、立ち上がりに試合の主導権を握った。前半6分にSO南悠介（3年）が中央突破でラックを作ると、ここから左に展開して、WTB伊勢亀大悟（3年）が先制トライに成功。常翔学園は同10分にラインアウトとモールからHO岡本慶次主将（3年）がトライを決めた。

前半で3トライを奪い、17―5で折り返した常翔学園は、風下に回った後半もボールを縦につないで前進を続けた。後半6分に高校日本代表候補のSH元橋直海（3年）がゴール前に突進すると、No・8山本智輝（2年）がトライを決めた。山本は後半11分にもトライに成功し、茗渓学園を突き放した。

2回戦の相手は優勝候補にも挙げられる桐蔭学園（神奈川第一）。初戦の勢いをそのまま常翔学園はぶつける。