¡ÚJ1¿À¸Í¡Û´¥µ®»Î¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡¡°ÜÀÒ·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×À¶¿å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÎÞ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸å²¡¤·ÌÀ¤«¤¹
J1¡¦¿À¸Í¤Ï27Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¶¿å¤è¤ê´¥µ®»ÎÁª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¥Áª¼ê¤Ï2007Ç¯¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¡£2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀ¶¿å¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ÏJ1¤Ç37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£¤È¤³¤í¤¬2Æü¤Ë¤ÏÀ¶¿å¤òº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¥Áª¼ê¤Ïº£²ó¤Î²ÃÆþÈ¯É½¤ËÊ»¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿´¥µ®»Î¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â±þ±ç¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤¬°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢Ç®¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£