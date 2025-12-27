ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¡¾×·â¤ÎÂçÁÝ½ü»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¤³¤ì¥Ó¥Á¥ç¤À¤è¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¿Æ¶á´¶¤ÈÂº·É¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ö¥´¥à¼ê¤µ¤¨¤â¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡Ê47¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤ÎÁÝ½ü¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÝ½ü¤·¤Æ¤¦¡¼¤·¤ã¤óÀ°¤¨¤Æ¤ÎÇ¯Ëö¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿ÂìÂô¡£²°³°¤Î¹Â¤òÁÝ½ü¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥í¥¸¥§¥ô¥£¥ô¥£¥¨¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢Î¾¼ê¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥´¥à¼êÂÞ¤òÁõÃå¡£Íî¤ÁÍÕ¤äÅ¥¿å¤ò¤«¤½Ð¤¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ïºî¶È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¥Ó¥Á¥ç¤À¤è¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´¨¤¤¤±¤ÉÆ°¤±¤Ð²¹¤«¤¤¡Ê¤Ø¤Ã¤Ô¤ê¹ø¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤è¡Ë¡×¤È¼«µÔ¡£¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¤¹¤¬»ä¤Ï±ø¤¤¤Î¤ÇÌ¼¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤ëw¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤Æ¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥í¥¸¥§¡¡¥ô¥£¥ô¥£¥¨¤Ç¤ªÁÝ½ü¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¥Þ¥¤µ¤ó¡¢ºÇ¹â¡×¡ÖÁÝ½ü¤¹¤ë»þ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñw¡×¡Ö¥´¥à¼ê¤µ¤¨¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¿¿¤ÃÇò¤¤Éþ¤Ç¹ÂÁÝ½ü¾Ð¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤ÈÂº·É¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ö¤Ø¤Ã¤Ô¤ê¹ø¤Ë¿Æ¶á´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£