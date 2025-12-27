ブラックバーン指揮官、足首負傷の森下龍矢を心配「本人は悪い予感がしている」
ブラックバーンに所属するMF森下龍矢が負傷交代を余儀なくされた。26日、地元メディア『ランカシャー・テレグラフ』が伝えている。
チャンピオンシップ第23節が26日に行われ、ブラックバーンはミドルズブラと対戦。ブラックバーンに所属する森下とFW大橋祐紀がともに先発出場した一戦は0−0のスコアレスドローに終わった。しかし、この試合では大橋がフル出場した一方、森下が前半終了間際に負傷交代を余儀なくされており、状態には注目が集まっている。
試合後、森下の様子について聞かれたヴァレリアン・イスマエル監督は「今日、また1人失ってしまった。ミルウォール戦後、アンドリ・グジョンセンを約5週間、シドネイ・タヴァレスを少なくとも8週間欠くことになっていたが、今日はモリシタも負傷してしまった。様子を見るしかないけど、また良さそうには見えない」と語りながら、次のように続けた。
「彼は蹴られたわけではないと思う。ただ足首を捻っただけだけど、本人は悪い予感がしている。明日検査を受ける予定だよ」
