INI佐野雄大、“盟友”とクリスマスショット ファン歓喜「オーラヤバそう」「ずっと仲良しでいて」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大が、27日までにグループの公式インスタグラムを更新。“盟友”との写真を公開した。
【写真あり】「ずっと仲良しでいて」INI佐野雄大、“盟友”とクリスマスショット
佐野は「Xmas DisneySea」とつづり、INIを輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』（通称：日プ2）で共に切磋琢磨したOCTPATH（オクトパス）の栗田航兵との写真を公開。クリスマスムードあふれる写真を複数枚掲載し、「いっぱい話せて楽しかったなかっこいい写真もいっぱい撮ってくれてありがと来年も時間みつけて会おな」とメッセージを送った。
また、栗田もOCTPATHの公式Xを更新。「クリスマス デデニー 最高すぎ〜〜〜」（原文ママ）とつづり、佐野との2ショットを投稿した。
この投稿には「二人ともかわいすぎる」「さのくりやん」「楽しそう」「オーラヤバそう」「ずっと仲良しでいて」といった声が寄せられている。
