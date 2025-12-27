Áá¼Â¡½ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ç28Æü³«Ëë¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï28Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç²ñ½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Áá¼Â¡ÊÅìµþB¡Ë¤ÈÆÁÅç»ÔÎ©¤Ë¤è¤ë³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½¤Î48¹»¡ÊÅìµþ2¹»¡Ë¤¬»²²Ã¡£¼óÅÔ·÷¤Î9²ñ¾ì¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡³«ËëÀï¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢ÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÎµÈÃÓ¹¸Âç¼ç¾¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤¹¤ë¡£29Æü¤Ë¤Ï1²óÀï¤Î»Ä¤ê15»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤äÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Á°¶¶°é±Ñ¤Ï31Æü¤Î¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È¤Î2²óÀï¤¬½éÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÏÍèÇ¯1·î10Æü¡¢·è¾¡¤ÏÆ±12Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£