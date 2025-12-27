Ｊ１神戸は２７日、元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）を、清水から完全移籍で獲得したことを発表した。

乾は清水で主力として今季のリーグ戦３８試合全試合に出場し、３得点２アシストをマーク。契約満了により今季限りでの清水退団が発表され、去就が注目されていた。

ドイツ、スペインでも活躍。３７歳と年齢は重ねたが、２０１８年Ｗ杯ロシア大会で２ゴールを決めた日本屈指のテクニックは健在。経験豊富な元日本代表戦士の加入は王座奪還、アジア制覇に向けての大きな力となりそうだ。

▽乾のコメント

この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました乾貴士です。ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います。今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています。

エスパルス退団が決定した際、最終戦でも多くのファン・サポーターの皆さんから「どこにいても応援する」と言っていただけたこと、たくさんのサッカー少年・少女が一緒に泣いてくれたこと、「サッカーを続けてほしい」と言ってくれたことが、本当に大きな支えとなりました。そんな子どもたちに、また僕のプレーを観てもらえることを本当に嬉しく思いますし、ヴィッセル神戸で結果を出し、熱いファン・サポーターの皆さまに応援していただけるよう、チームに貢献していきたいと思っています。応援よろしくお願いします