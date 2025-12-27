令和8年4月1日に始まる自転車の「青切符」。「ながらスマホ」は“反則金1万2000円”！ 「免停」になる恐れもあるって本当!?

令和8年4月1日から交通反則通告制度がスタート

警察庁から自転車のルールブック「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー」が公表されました。

同資料によると、自転車の制度の一部に交通反則通告制度を導入した、「道路交通法の一部を改正する法律」が2026年4月1日から実施され、自転車の交通違反で摘発された後の手続きが大きく変わるようです。

交通反則通告制度は「青切符制度」とも言われており、自動車が交通違反をした際に広く行われている違反処理の方法ですが、自転車にも導入されることになります。これまで自転車の交通違反が摘発されると、刑事手続きの処理が行われ、有罪になった場合、罰金を科せられたり「前科」がついたりすることもありました。

今回の青切符制度が導入されることで、取り調べのために警察まで出向く時間や、書類作成などの手続き的な時間等が軽減されるようです。しかし一方で、実効性のある責任追及も可能となるため、自転車のより安全な利用と、安全へのより高い意識改革が推進されるでしょう。



「ながらスマホ」は“反則金1万2000円”の可能性も

警察庁が公表した前記の同資料によると、携帯電話やスマホ等を使用して歩行者の通行を妨害したり実際に事故を起こしたりした場合は「携帯電話使用等（交通の危険）」として摘発の対象となり、原則として赤切符などによる刑事手続きが行われます。

一方、携帯電話を手に持って操作するなどの「携帯電話使用等（保持）」については、青切符による反則金処理の対象となります。

また、青切符により摘発される自転車に関する違反の例は以下となっています。青切符の場合は罰金ではなく反則金となりますが、以下はその金額の一例も明記しています。



・携帯電話使用等（保持）：1万2000円

・信号無視：6000円（点滅信号を無視した場合は5000円）

・一時不停止：5000円

・右側通行（通行区分違反）：6000円

・遮断踏切立入り：7000円

・制動装置（ブレーキ）不良：5000円

・両耳イヤホン装着：5000円



警察官が自転車の交通違反を発見した際には、現場でまずは指導警告を行うようですが、その行動が他の車両や歩行者にとって、危険性や迷惑性が高い悪質・危険な違反であった場合には検挙が行われる可能性があります。



特に悪質・危険な違反は「免停」になる恐れも

青切符以外に、自転車で交通違反をした際の処分に、「自転車運転者講習制度」「車の運転免許の停止処分」が挙げられます。自転車でひき逃げ・死亡事故などの重大な事故を起こした場合や、酒酔い・酒気帯び運転をはじめとする悪質・危険な違反を犯した場合は、将来的な事故防止を目的として、自動車運転免許が停止される場合があるようです。

自転車の交通違反で運転免許の点数が減点されることはありませんが、事故につながるような危険な運転は絶対にしてはいけません。

2025年12月には「自転車の飲酒運転で車の免停が急増」との報道もありました。年末年始の忘年会・新年会シーズンに限ったことではありませんが、自転車も自動車同様に「飲んだら飲まない！」を徹底しましょう。



まとめ

これまで、2026年4月1日から始まる自転車の「青切符」の詳細や反則金などについて紹介してきました。自転車は手軽な乗り物ではありますが、場合によっては大事故につながるような危険も隣り合わせているといえます。

自転車の「ながらスマホ」などは取り締まりの対象であり、悪質・危険な行為とみなされた場合は、自動車の運転免許が停止される可能性もあります。自動車と同様、交通ルールを遵守し、安全運転を徹底しましょう。



