【丸亀製麺】「大海老天×本ずわい蟹」紅白うどんが年明け限定で登場!
丸亀製麺は2026年1月3日〜13日までの期間限定で、「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」(並:990円/大:1,170円)を全国の丸亀製麺で販売する。
「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」(並:990円/大:1,170円)
純白のうどんに紅の食材を添え、年の初めに食べることで、その年の人々の幸せや長寿を願う「年明けうどん」。同商品は食べ応えのある「大海老天」と「本ずわい蟹」のほぐし身が紅白の"紅"を、国産100%小麦、塩、水のみで打つうどんが紅白の"白"を担う。
「大海老天」は、サクッとした食感を出すために揚げる際の衣のつけ方にも工夫が施されており、「本ずわい蟹」は、軽く火を入れ水分を飛ばすことで、本ずわい蟹の旨みを濃厚に感じられるように仕立てられている。
また、釜から直接丼に盛り付ける、熱々の「釜抜き麺」で提供される。
さらに、店で丁寧に仕込む熱々の玉子あんかけが全体をまとめる。店舗で数時間おきにひく白だしをベースとして使用し、溶き卵を数回に分けて入れることでふんわりとした口当たりに仕上げられている。
「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」商品イメージ
