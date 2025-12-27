天野ちよ、豊満バスト際立つヒョウ柄水着で登場 初カレンダー＆ファンクラブをアピール
【モデルプレス＝2025/12/27】豊満なプロポーションと美貌で人気を集めるグラビアタレント・天野ちよが27日、都内で「天野ちよ 2026年カレンダー」の発売記念イベントを開催。取材に応じ、初カレンダーの出来栄えや、2026年の抱負について語った。
【写真】天野ちよ、ビキニから溢れんばかりの美バスト
自身初のカレンダーを前に「こんなに大きいとは思わなくてびっくりしました（笑）」と喜びを噛み締めた天野。表紙に採用された写真もお気に入りだが、温泉で撮影した写真にも触れ「いい意味で“温泉っぽくない”写真が撮れたかなと思っています。綺麗な外の光でもないし、室内でも窓側だからこそ撮れる、他ではなかなか出せない空気感の写真になったと思います」と手応えも。
ほかにも「普段はあまり着ないような、ちょっと不思議なデザインの水着を着ているカットも。あとは、浴衣のランジェリーなど、珍しい衣装も着させていただいたので、そこも天野ちよらしいかなと思っています」と紹介した。
2025年はグラビアで注目を集めた一方、「グラビア以外のお仕事も、演技のお仕事なども、もうちょっと頑張りたかったなという心残りがある1年でした」と本人としては大満足ではない様子。今年の漢字には「飛」を選び、「2025年の反省も活かして、もうちょっと頑張りたい、これからも飛躍していきたい」、「グラビアはもちろん軸にしつつ、演技だったり、声優のお仕事だったりにも挑戦したい」と意気込んだ。
さらに、2026年を迎えるにあたり「元日からファンクラブをオープンするので、そこで今までにやったことのないイベントを開催したいなと思っています」とアピール。
詳細を尋ねられると、「プラン分けされていて、それによってできる内容が変わってくるんですが、例えば撮影会などのイベント予約をファンクラブ会員さんから優先的にご案内したり、特別感を出したいなと思っています。ファンクラブならではのオフ会や、私物プレゼント、オリジナルグッズなどもこれから考えていこうかなと計画中」と笑顔をみせた。（modelpress編集部）
1994年9月2日生まれ、福岡県出身。T169・B92W61H85。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。2026年1月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設する。
【Not Sponsored 記事】
【写真】天野ちよ、ビキニから溢れんばかりの美バスト
◆初のカレンダーは「神秘的」な仕上がり
自身初のカレンダーを前に「こんなに大きいとは思わなくてびっくりしました（笑）」と喜びを噛み締めた天野。表紙に採用された写真もお気に入りだが、温泉で撮影した写真にも触れ「いい意味で“温泉っぽくない”写真が撮れたかなと思っています。綺麗な外の光でもないし、室内でも窓側だからこそ撮れる、他ではなかなか出せない空気感の写真になったと思います」と手応えも。
◆天野ちよ、さらなる活躍へ
2025年はグラビアで注目を集めた一方、「グラビア以外のお仕事も、演技のお仕事なども、もうちょっと頑張りたかったなという心残りがある1年でした」と本人としては大満足ではない様子。今年の漢字には「飛」を選び、「2025年の反省も活かして、もうちょっと頑張りたい、これからも飛躍していきたい」、「グラビアはもちろん軸にしつつ、演技だったり、声優のお仕事だったりにも挑戦したい」と意気込んだ。
◆天野ちよ、2026年はファンクラブ開設
さらに、2026年を迎えるにあたり「元日からファンクラブをオープンするので、そこで今までにやったことのないイベントを開催したいなと思っています」とアピール。
詳細を尋ねられると、「プラン分けされていて、それによってできる内容が変わってくるんですが、例えば撮影会などのイベント予約をファンクラブ会員さんから優先的にご案内したり、特別感を出したいなと思っています。ファンクラブならではのオフ会や、私物プレゼント、オリジナルグッズなどもこれから考えていこうかなと計画中」と笑顔をみせた。（modelpress編集部）
◆天野ちよ（あまの・ちよ）プロフィール
1994年9月2日生まれ、福岡県出身。T169・B92W61H85。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。2026年1月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設する。
【Not Sponsored 記事】