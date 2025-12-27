元モーニング娘。で５児の母、辻希美が２６日、ブログを更新。この日、第２子長男・青空（せいあ）くんが１５歳の誕生日を迎え、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒがサプライズでお祝いに駆け付けてくれたことを明かした。

辻は２００７年６月に俳優・杉浦太陽と結婚。０７年１１月に長女でインフルエンサーとなった希空（のあ）、１０年１２月に長男、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、今年８月８日に第５子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。

長男の誕生日には友人を自宅に招いてお泊まりの誕生会を開いた辻ファミリー。「今日はせいあがずっと えんどれすと会いたいって言っていて 連絡したらまさかの少しの時間だけど 会いに来てくれましたぁ」と全員が中学校からの友達同士で結成された６人グループ「えんどれす」を招いたことを報告。

「せいあには内緒にしてたから えんどれすがリビングに入って来た瞬間 せいあ大号泣だった…」と長男の驚きと喜びぶりを明かし、「みんなでお昼ご飯を食べて ケーキでお祝いしたよ」と長男を囲む楽しげな集合写真も公開。「忙しい中本当にせいあの為にありがとうございました」と感謝した。

辻夫妻は１８年、長男の８歳の誕生日には爆発的人気だったＨＩＫＡＫＩＮ（ヒカキン）をサプライズを呼んで祝福。子供たちが「数秒間」固まるほど驚き、大喜びしていたことを明かしている。