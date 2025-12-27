Éã¤Ï¥É¥é1±¦ÏÓ¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î32ºÐ¥â¥Ç¥ë¹âÌø°¦¼Âà¥ß¥Ë¾æ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Çá¡Ö¥Ð¥¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö·ÝÇ½³¦3¥Ä¥¢¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÌ¥Î»
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¹âÌø°¦¼Â(32)¤¬¥ß¥Ë¾æ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¤¤Ã¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¾åµé¼Ô¤¬ÏÓ¤ò¶¥¤¦¡Ö·ÝÇ½³¦3¥Ä¥¢¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ë»²²Ã¡£Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£169¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤âºÇ¹â¡×¡Ö¥Ð¥¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¤¤ï¡¼¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÌø¤Ï2010Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¦¥§¥ë¤«¤á¡×¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï1987Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÄÌ»»29¾¡¤òµó¤²¤¿Ä¹¿È±¦ÏÓ¤Î¹âÌø½Ð¸Ê¤µ¤ó(61)¡£