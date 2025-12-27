Chara （C）oricon ME inc.

　アーティストのCharaが2日、自身のインスタグラムを更新。元夫で俳優・浅野忠信（50）との長女でモデル・俳優の佐藤菫（モデル活動名はSUMIRE／30）と、長男で俳優の佐藤緋美（26）との家族3ショットを公開した。

【写真】「絵になるファミリー」Charaが公開した“久しぶりの家族写真”

　「久しぶりの家族写真25日のやつ」とつづり、親子でクリスマスを楽しんだ様子を披露。クリスマスツリーの前に並ぶほほ笑ましい3人の姿が写し出されている。

　また、「今年のケーキ」と色鮮やかなクリスマスケーキも投稿し、「クリスマスの掃除が終わらないけど まぁいっかー　お正月はすぐそこですね」と穏やかな年の瀬を過ごす様子をのぞかせた。

　この投稿には「絵になるファミリー」「最高のファミリー大好き」「素敵な家族写真ですね」「ケーキは手作りですか？美味しそう」などのコメントが寄せられている。

　Charaと浅野は1995年に結婚、2009年に離婚している。