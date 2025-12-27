サウジアラビアで行われるボクシングの「The Ring V: Night of the Samurai」に出場するスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が26日、前日計量を行いました。

公式計量を終え、セレモニー計量に登場した井上選手は見事な肉体を披露。165センチの井上選手が173センチの対戦相手、アラン・ピカソ選手(メキシコ)を見上げる形で約53秒にらみ合いました。

プロ戦績31戦31勝27KOの井上選手に対してピカソ選手は、通算33戦32勝(17KO)1分けと井上選手同様、無敗。25日の公式会見でピカソ選手が「このベルトをメキシコに持って帰る」といい、それに対して井上選手は「それは100％ありません」と宣言。この日の取材対応でその発言について聞かれると「あまり調子に乗るなよと」と笑いながら答えました。

井上選手はピカソ選手の印象について「でかいなとは思いましたけど、別に想定内。(公開練習を見て)予想以上にいい選手だなというのは感じました。やっぱりこの試合にかけてきているなと感じるし、気合も感じるし。それにのまれないよう、こっちもそれ以上の気迫でいかないと、やっぱりボクシングって一回ペースを持って行かれると、巻き返せないというパターンもよくある話なので。そこには気をつけてそれ以上の気迫で臨んでいきたいと思います」と意気込みを語りました。

また、同興行には井上選手と26年に対戦が予定されているWBC、IBF世界バンタム級の前統一王者の中谷潤人選手も登場。中谷選手に対して期待しているものを問われた井上選手は「期待するものは別にないです。自分もそうですけどお互いまだ無敗なので、しっかり価値をお互い高めていきたいと思います」と話しました。