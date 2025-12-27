¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òµ¾À·¤Ë¡Ä¡×¾åµÜºÚ¡¹»Ò¥¢¥Ê¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤ËÇ®Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¡ÈÇíÎ¥¹üÀÞ¡É 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA Morning¡Ù¤Î¾åµÜºÚ¡¹»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤Î2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇíÎ¥¹üÀÞ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¢£2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1Ëç
¡¡¾åµÜ¥¢¥Ê¤¬¡Ö2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1Ëç¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥°¥é¥¹¤Î¼Ì¿¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¾åµÜ¥¢¥Ê¤Ï¼«Âð¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¼¤Î»Ò¤â¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤ä¡¢°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ°Íý¤·¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢ºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¸Ô´ØÀá¤ÈÂ¼ó¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¤Æ¡Ä¤½¤ì¤°¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ°ÆÜ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¹üÀÞ¤È¤¤¤¦Âå½þ¤òÊ§¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Âð¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤°¤é¤¤åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¿©´ï¤Ê¤É¤âÀ°Íý¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËÂç¿Í¤Î¥°¥é¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ä¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Î°ì¶èÀÚ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¿Æ¿´¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë