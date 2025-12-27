バスプロの少年時代かと思ったら、美少女だった…アングラー女子高生の変化に驚き「めっちゃ美人です」
6年前と現在を比較した写真がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。投稿したのは「あおい@女子高生アングラー」（@aoi.yamashita.jp）さん。ボーイッシュな雰囲気から大人っぽい印象へと変化した姿に、163.5万表示、2.5万件のいいねが集まり、「めっちゃ美人です」「美男子かと思いきや美少女！」「めっちゃ垢抜けてる」などのコメントが寄せられた。変わらぬ釣りへの情熱を持ち続ける女子高生アングラーのあおいさんに話を聞いた。
【別カット】ナチュラル美女に変貌…70cmクラスの鯉がヒットした、あおい@女子高生アングラーさん
――6年前と現在の比較写真が大きな話題になっていますが、ご自身で振り返ってどのような変化を感じますか？
「あの比較写真がこんなにも多くの方に見ていただけて、本当に驚いていますし、感謝の気持ちでいっぱいです！ 自分自身で振り返ってみても、6年前と比べると、ボーイッシュな雰囲気から、大人っぽい印象に変わったかなと感じています。ただ、当時の私は、自分の顔に対するコンプレックスが大きくて、なかなか自信が持てずにいたんです。どうにかしてこの状況を変えたい、変わりたいって、毎日強く思っていました。そこから変われたのは、私自身がめちゃくちゃ負けず嫌いでストイックな性格だからかもしれません！今思えばそういうしんどさみたいな気持ちを全て自分磨きに注ぎ込んだのが良かったのかなと思います」（あおいさん）
――見た目は大人っぽくなっていますが、釣りに対する情熱に変わりはないでしょうか？
「本当に見た目だけ大人っぽくなっただけで中身はほぼ変わってないです！むしろ強くなってしまったかもしれません。釣行回数が増えてきたことに加えて、学校の授業中も釣りのことを考えてしまうくらいには釣りバカになってしまったなと感じています」（あおいさん）
――釣り場でのファッションやメイクなど、「垢抜ける」ために意識したことを教えてください。
「3つこだわりがあって、1つ目が服装です！動きやすいウェアはシルエットが大きくなりがちなので、黒や紺色などの引き締め系の色をウェアに取り入れることで、視覚的なスタイルアップを狙っています。2つ目がむくみ対策です！水分をたくさんとったりリンパ流しをしたり！サボっちゃった日には3キロくらい太って見えるので、印象が全然違います。3つ目が自分の顔面の特徴を調べることです！特にメイクについては、SNSで流行っているメイクをそのまま真似するのも良いのですが、一番は自分に似合うメイクを研究することかなって思っています」（あおいさん）
――アングラーとしての今の課題や目標、そして将来どのような釣り人になっていきたいかをお聞かせください。
「今はランカーシーバスと呼ばれる80cm以上のシーバスを釣ることを目標に釣りをしています！実は私、DYFC（ダイワさんの子ども釣りクラブ）に所属して大会にも参加していたので、海から川、湖まで、本当に幅広い釣りは経験してきました。ただ、その経験が全て浅いというのが今の課題だと思っています。これからは、一つ一つの釣りを徹底的に突き詰めて、どんな釣りでも上手いと胸を張って言えるアングラーになりたいです。そして、将来の夢は、『釣りガールといえば、あおいちゃんだよね』って言われるようなプロアングラーになることです」（あおいさん）
――6年前と現在の比較写真が大きな話題になっていますが、ご自身で振り返ってどのような変化を感じますか？
「あの比較写真がこんなにも多くの方に見ていただけて、本当に驚いていますし、感謝の気持ちでいっぱいです！ 自分自身で振り返ってみても、6年前と比べると、ボーイッシュな雰囲気から、大人っぽい印象に変わったかなと感じています。ただ、当時の私は、自分の顔に対するコンプレックスが大きくて、なかなか自信が持てずにいたんです。どうにかしてこの状況を変えたい、変わりたいって、毎日強く思っていました。そこから変われたのは、私自身がめちゃくちゃ負けず嫌いでストイックな性格だからかもしれません！今思えばそういうしんどさみたいな気持ちを全て自分磨きに注ぎ込んだのが良かったのかなと思います」（あおいさん）
――見た目は大人っぽくなっていますが、釣りに対する情熱に変わりはないでしょうか？
「本当に見た目だけ大人っぽくなっただけで中身はほぼ変わってないです！むしろ強くなってしまったかもしれません。釣行回数が増えてきたことに加えて、学校の授業中も釣りのことを考えてしまうくらいには釣りバカになってしまったなと感じています」（あおいさん）
――釣り場でのファッションやメイクなど、「垢抜ける」ために意識したことを教えてください。
「3つこだわりがあって、1つ目が服装です！動きやすいウェアはシルエットが大きくなりがちなので、黒や紺色などの引き締め系の色をウェアに取り入れることで、視覚的なスタイルアップを狙っています。2つ目がむくみ対策です！水分をたくさんとったりリンパ流しをしたり！サボっちゃった日には3キロくらい太って見えるので、印象が全然違います。3つ目が自分の顔面の特徴を調べることです！特にメイクについては、SNSで流行っているメイクをそのまま真似するのも良いのですが、一番は自分に似合うメイクを研究することかなって思っています」（あおいさん）
――アングラーとしての今の課題や目標、そして将来どのような釣り人になっていきたいかをお聞かせください。
「今はランカーシーバスと呼ばれる80cm以上のシーバスを釣ることを目標に釣りをしています！実は私、DYFC（ダイワさんの子ども釣りクラブ）に所属して大会にも参加していたので、海から川、湖まで、本当に幅広い釣りは経験してきました。ただ、その経験が全て浅いというのが今の課題だと思っています。これからは、一つ一つの釣りを徹底的に突き詰めて、どんな釣りでも上手いと胸を張って言えるアングラーになりたいです。そして、将来の夢は、『釣りガールといえば、あおいちゃんだよね』って言われるようなプロアングラーになることです」（あおいさん）