「このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います」湘南が元U-18日本代表の25歳FWを完全移籍で獲得！

「このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います」湘南が元U-18日本代表の25歳FWを完全移籍で獲得！