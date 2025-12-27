「このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います」湘南が元U-18日本代表の25歳FWを完全移籍で獲得！
来季はJ２で戦う湘南ベルマーレは12月27日、サガン鳥栖に所属する山田寛人が完全移籍で加入することを発表した。
かつてU-18日本代表など世代別代表に選出された経験を持つ25歳FWは、これまでセレッソ大阪やFC琉球、ベガルタ仙台でプレーし、2025年に鳥栖に加入。今季はリーグ戦23試合に出場し、西川潤と並びチームトップタイの６ゴールを挙げていた。
山田は、新天地となる湘南の公式サイトを通じて「このたび、サガン鳥栖から加入します。山田寛人です。J１に戻るために、このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います。応援よろしくお願いします」とコメントした。
また、鳥栖を通じては「このたび、湘南ベルマーレに移籍することになりました。昇格のために全力で挑んだこの１年。開幕３連敗から始まり、本当に色々なことがありました」とシーズンを振り返り、「どんな時も、温かい声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝しかありません」と伝える。
最後に、「このチームの目標を達成する前に、去ることになったことが心残りですが、対戦したときに成長した姿を見せれるように頑張ります」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
かつてU-18日本代表など世代別代表に選出された経験を持つ25歳FWは、これまでセレッソ大阪やFC琉球、ベガルタ仙台でプレーし、2025年に鳥栖に加入。今季はリーグ戦23試合に出場し、西川潤と並びチームトップタイの６ゴールを挙げていた。
山田は、新天地となる湘南の公式サイトを通じて「このたび、サガン鳥栖から加入します。山田寛人です。J１に戻るために、このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います。応援よろしくお願いします」とコメントした。
最後に、「このチームの目標を達成する前に、去ることになったことが心残りですが、対戦したときに成長した姿を見せれるように頑張ります」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介