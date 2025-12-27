しまむらに「スヌーピーデザイン」新作！大人かわいいトレーナー、75周年デザイン寝具＆多機能バッグも見逃せない
スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作アイテムが、2025年12月27日(土)より全国のしまむら店舗とオンラインストアに登場！大人かわいいトレーナーやリラクシングパンツ、デイリー使いにぴったりなバッグ、さらにPEANUTS75周年を記念したデザインの寝具やタオルまで、冬のおうち時間を彩るアイテムがずらりとそろう。
■おうち時間の相棒に！大人かわいいトレーナー＆パンツ
「レディース トレーナー」(M・L・LL 1639円／3L・4L 1969円)は、スヌーピー好きの心をくすぐる2色展開。ベージュはハートの上に寝転んでいるスヌーピーのデザインがなんとも愛らしい。ブラックはさまざまな表情のスヌーピーをサガラ刺しゅうであしらい、立体感のある仕上がりがポイントだ。
あわせてそろえたいのが「レディース リラクシングパンツ」(M・L・LL 1639円／3L・4L 1969円)。ベージュは「PEANUTS75周年」のグラフィックを散りばめた総柄で、ブラックにはスヌーピーや仲間たちがデザインされ、履いているだけで楽しい気分になれそう。トレーナーとセットアップで着れば、おうちでのリラックスタイムが特別なひとときに変わるはず。
■デイリー使いに大活躍！スヌーピーバッグが1419円から
バッグのラインナップも見逃せない。「トートバッグ」(1419円)は、シンプルながらスヌーピーのワンポイントが効いた一品で内側のかわいらしいプリントがポイント。ブラウンとネイビーの落ち着いたカラーリングで、どんなコーデにも合わせやすい。
たっぷり入る「バルーントート」(1969円)は、スヌーピーの総柄デザインがにぎやかで、持っているだけで気分が上がる。
口が絞れる巾着型の「トートバッグ」(2420円)はキラキラした生地にスヌーピーやアンディ、オラフの刺しゅうが施されている。
収納力を求めるなら「多機能ショルダー」(2420円)がおすすめ。ポケットが充実していて、おでかけの必需品をすっきり整理できる。
「2WAYバッグ」(2420円)や「2WAYトート」(2970円)はショルダーとしても手提げとしても使える優秀アイテムで、荷物の量やシーンに合わせて使い分けられるのがうれしい。
通勤通学に便利な「リールパスケース」(1419円)は、フロントポケットから顔を出すスヌーピーやウッドストックのデザインがキュート。カバンにつけておけば、改札もスムーズに通過できる。
■寝具＆タオルは75周年記念デザインがかわいすぎ！
PEANUTS誕生75周年を祝うスペシャルデザインの寝具やタオルも要チェック。「ブランケット」(2189円)は140×190センチのシングルサイズで、ソファでのくつろぎタイムにもベッドでのおやすみタイムにも大活躍。スヌーピーと仲間たちの総柄がにぎやかで、2柄各2色から選べる。
「敷きパッド」(2189円)は100×205センチでベッドにぴったりフィット。同じく2柄各2色から選べるので、ブランケットとおそろいでそろえるのもあり。「枕カバー」(759円)も75周年グラフィックをあしらったデザインで、寝室をまるごとスヌーピー仕様にできちゃう。
「2枚組ハンドタオル」(539円)と「2枚組フェイスタオル」(759円)は、75周年を祝うポップなデザインが目を引く。2枚セットでこのプチプラ価格はお得感たっぷりで、自分用はもちろん、スヌーピー好きな友人へのちょっとしたギフトにもぴったり。
今回の新作は、2025年12月27日(土)から全国のしまむら店舗で販売開始。オンラインストア「しまむらパーク」では同日15時から購入できる。なお、椎名町店・新田店・久が原店・三軒茶屋店・高田馬場店・ピーコックストア阿佐谷店・西友大船店・アルビ住道店では取り扱いがないので注意しよう。人気アイテムは早めに売り切れる可能性もあるので、お気に入りを見つけたら迷わずゲットして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
