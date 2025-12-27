J1神戸は27日、今季限りで清水を退団した元日本代表MF乾貴士（37）が完全移籍で加入すると正式発表した。

乾は今季J1リーグ38試合出場3得点2アシストをマーク。来年6月に38歳で大ベテランの年齢に差し掛かっているが、勝負どころを見極める力やJ屈指の技術に衰えはない。

乾はクラブを通じ「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました乾貴士です。ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います」とコメント。「今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています」と決意を込めた。

そして「エスパルス退団が決定した際、最終戦でも多くのファン・サポーターの皆さんから「どこにいても応援する」と言っていただけたこと、たくさんのサッカー少年・少女が一緒に泣いてくれたこと、「サッカーを続けてほしい」と言ってくれたことが、本当に大きな支えとなりました」とし、「そんな子どもたちに、また僕のプレーを観てもらえることを本当に嬉しく思いますし、ヴィッセル神戸で結果を出し、熱いファン・サポーターの皆さまに応援していただけるよう、チームに貢献していきたいと思っています。応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

◇乾 貴士（いぬい・たかし）1988年（昭63）6月2日生まれ、滋賀県近江八幡市出身の37歳。野洲から07年に横浜M入団し08年6月にC大阪へ期限付き移籍。翌07年から完全移籍し、11年にボーフムへ完全移籍。21年8月にC大阪へ復帰し、22年から清水所属。J1通算115試合出場17得点。国際Aマッチ通算36試合6得点で18年W杯ロシア大会出場。1メートル69、63キロ。利き足は右。