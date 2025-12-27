歌手の和田アキ子（75）が27日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。人気ロックバンドのコンサートを訪れたと明かし、感想を語った。

和田は20日に東京ドームで行われた「Mrs. GREEN APPLE」のコンサートを訪れたと告白。「あんまりミセスの歌知らないんですけど、『ダーリン』っていうのだけ知っていて」というが、以前音楽番組で楽屋が隣同士になり、あいさつされた仲だとした。

「なんでMrs. GREEN APPLEが1位かっていうね、それはユーミンも桑田（佳祐）くんも作詞作曲して1位は獲っているけれども、この若さでね獲ってるってなんだろう。何かあるんだっていって」。

以前コンサートに招待された際は「私の歌とはちょっと違うから」と断ったというが、今回「もう1回お誘い受けたんですよ。これは勉強のため行った方がいいと思って」出かけたという。

「まあ〜お金かかってる。ワンダーランドですよ」と和田。「レーザーが凄いから、あたし目が弱いから、手で隠しながら音だけ聴いていたりしたけど。まあなんて言うかなあ、ファンとのつながりも凄い」と驚いたとした。

ペンライトが白く光った際にメンバー3人の赤い衣装が映えていたとも語り「そういう部分の見せる部分とか。いや凄い楽しめる」としみじみ。

「前ね、EXILEがデビューしたての頃も東京ドームで見たけど、あれは大人のディズニーだなって私は思って。トラックみたいなのに乗って客席1周するとかね」と語り、「今回そういうのはなかったけど、とにかく照明が凄くて。みんなが楽しめる。再確認しちゃった。凄いと思って」と絶賛した。

会場では俳優の伊藤英明、鈴木亮平、女優の綾瀬はるからに会ったと振られると、「そのメンバーの1人（藤澤涼架）が鈴木くんたちとドラマやるらしくて。楽しかった」と声を弾ませた。