◇第105回全国高校ラグビー1回戦 東海大大阪仰星137―0坂出第一（2025年12月27日 花園）

7大会連続25度目の出場で前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）は初めてシードから外れ、開幕戦からの出場となったが、2年生BK陣が躍動。7度目の頂点に向けて好スタートを切った。

先制トライを決めたのがWTB山本健剛（2年）だ。FW、BK一体となった左右への展開から、右サイドを突破して、開始から76秒で得点を刻むと、前半5分にも山本は連続トライを決め、ノーシードからの出陣となったチームに勢いをつけた。

山本は身長1メートル83、93キロのサイズを誇り、50メートル走は6秒4。大阪府予選決勝の近大付戦でも3トライを奪っていた。「先輩たちはスピードやステップが持ち味だったけど、僕はフィジカル。ゴリゴリいきたい」と花園での大暴れを誓っていた。

同じ2年生WTBの小池慶太郎も前半だけでハットトリックの3トライを記録。東海大大阪仰星は前半8トライを奪い、50―0で折り返すと、後半もトライを量産。合計21トライで、歴代3位タイとなる」137点差をつけ圧勝した。FL米谷翔馬（2年）も5トライを挙げた。

湯浅大智監督は「初めての開幕戦なので、思い切ってやろうと話をしました」と試合を振り返った。2回戦ではシード校の佐賀工（佐賀）とぶつかり、同じブロックには中部大春日丘（愛知第1）や大分東明（大分）の実力校も入った。「死のブロック」を勝ち抜き、大会史上初となるノーシード校V達成が、チームの共通目標だ。