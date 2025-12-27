過去最悪の人身被害をもたらしたクマ。“極めて深刻な事態”として政府も対策を急いだ。2025年、クマ被害はなぜここまで深刻化したのか、今後、食い止めるためにはどうするか。対策を講じる環境省と現場のハンターに現状と課題を聞いた。（社会部・環境担当 安藤翔）

■人の生活圏に相次ぐクマ

東北地方を中心にクマによる人身被害は後を絶たず、環境省のまとめでは、今年度は11月末時点で13人の死者を含む230人の被害があった。この時点で単年度として死者数、被害者数ともに統計開始以来、過去最悪となる深刻な事態だ。

被害拡大の背景には、人の生活圏にクマが多く出没するようになったことがある。環境省の調べでは、クマ被害の多かった2年前の2023年、人身被害のうち市街地など人の生活圏で起きた割合は7月と8月はともに5割ほどで、9月に7割となった。それが25年は7月には7割だった。今や夏ごろから人の生活圏にクマが出没するケースが増えているとみられる。

■保護でなく管理へ 加速する対策

政府は緊急対策に乗り出し、10月30日に「クマ被害対策等に関する関係閣僚会議」を開いた。11月には「クマ被害対策パッケージ」をとりまとめ、緊急的・短期的・中期的の3つに分けて対策を示した。クマ対策の予算も大きく積み増し過去最大規模の34億円を計上した。

明治から昭和、戦後にかけてクマは毛皮や食料として多く捕獲され個体数が減少。そのため国は長年、クマを保護する政策をとっていた。ヒグマは30年間で大幅に増え、現在、北海道におよそ1万2000頭いると推定され、本州と四国に生息するツキノワグマも数が増えているとみられる。

「保護」から「管理」へと政策が大きく転換したのは2024年。2023年度にクマに襲われ6人が死亡、過去最悪の219人が被害にあったのを受けて、国は四国の個体群を除くクマ類（ヒグマ及びツキノワグマ）を新たに「指定管理鳥獣」に指定した。

■追いつかなかったクマ対策

東北森林管理局は今年度、クマのエサとなるブナの結実が東北5県で大凶作だったと発表した。

環境省・鳥獣保護管理室の佐々木真二郎室長は、「山の奥で生活していたクマが大凶作でエサを食べられず、エサを求めて移動したが、移動先でもエサがなく人の生活圏にまで出てきてしまったのではないか」と話す。その上で「クマの数が適正であれば、エサが大凶作でも十分に量は確保されるため、人の生活圏に出てくることは少ない。やはり数が増えすぎてしまったのは大きな要因だ」「対策を始めて1年では効果を発揮するのは難しかった」と振り返る。

■ハンターには困惑も

今注目されているのがハンターの存在だ。人命に危険が及ぶ緊急時、市町村長の判断で市街地などでも猟銃を発砲、駆除できる緊急銃猟制度も実施され始めた。

しかしハンターには困惑もある。自身もハンターである栃木県猟友会の小堀大助事務局長は、クマハンターの技術の伝承は容易ではないと話す。クマを駆除するには、足跡をたどるなどしてクマがどこにいるかを見定める“嗅覚”がなければならない。撃つ際にも、クマは皮下脂肪が厚いために急所を確実に狙う必要があり技術が求められる。栃木県猟友会にはおよそ2000人が登録しているが、その45％ほどが70歳以上で、クマハンターの技術の伝承が課題だという。

政府の「クマ被害対策パッケージ」では中期的に取り組むこととして「捕獲技術者の育成」がある。小堀事務局長は「猟友会はあくまで趣味で個人が参加する組織であるため、組織として技術を伝承していく文化はない」といい、ベテランの技術を若手に継承する仕組みを今後作っていく考えだ。

■多岐にわたる対策と“縦割り”

「個体数の管理だけでは対策にならない」。環境省の佐々木室長、猟友会の小堀事務局長はともにそう強調する。クマを人里に引き寄せてしまう要因にも目を向けるべきだという。

たとえば「空き家」。住人がいなくなり管理が行き届かない空き家の庭に柿の木があり、クマのかっこうのエサ場となっているケースもある。対策が急務だ。山から人里へと流れる川沿いの果樹の伐採も必要になりそうだ。

さらにハンターへの支援・補償などの制度設計や、緊急銃猟の適切な運用のためのマニュアル作りや住民への周知も必要で、取り組むべきことは多岐にわたっている。

ただこれらの取り組みが“縦割り”では、分野ごとに温度差ができてしまい十分な対策を講じることができない。クマの生息圏と人間の生活圏がすみ分けられ共存できる環境作りをめざし、チームとなって複合的な課題を解決していく姿勢が必要になるだろう。