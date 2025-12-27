田中れいな、クリスマスの食卓公開 栄養豊富なお子様プレートに「愛情たっぷり」「ケーキまで手作りなのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】元モーニング娘。の田中れいなが12月25日、自身のInstagramを更新。お子様プレートの写真を公開し、話題になっている。
【写真】36歳元モー娘。「彩りが美しい」1歳長女のためのクリスマスお子様プレート
田中は「クリスマス ご飯楽しく作りました」とつづり、クリスマスの食事を公開。「お子様プレート／ピラフ・揚げないカボチャコロッケ」と1歳の子どもの食事を投稿し「なんかさもっと彩りよくしたいっちゃけど、食べられるのと食べられんのあるけん もっと大きくなって何でも食べられるようになったら かっっわいいプレート作れるように頑張るけんね」とコメントしている。ほかにも、大人用に作ったチキンやライスコロッケ、ケーキが並んだ食卓を披露している。
この投稿にファンからは「愛情たっぷり」「映えだけじゃないのが素敵」「彩りが美しい」「お子様プレート可愛い」「将来のプレートも楽しみ」「栄養満点ですね」「ケーキまで手作りなのすごい」などといった反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆田中れいな、お子様プレート公開
◆田中れいなのお子様プレートが話題
