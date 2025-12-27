17日の試合で顔面大出血、クリスマスには予告通り元通り

ボクシングのWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）が報告した近況に、ファンから驚きの声が上がっている。「最強の生命体」「回復力凄い」とコメントが集まった。

堤が自身のXに「1週間でほぼ元通り」と題して公開したのは2枚の写真だ。ほぼ同じアングルで撮られた写真だが、1枚は顔が紫に見えるほど腫れあがっているのに対し、もう1枚は12月24日の誕生日に合わせたのかチョコレートケーキを手に笑顔。腫れはすっかり治まり、端正な顔立ちを取り戻している。

堤は17日、両国国技館で行われた団体内統一戦でWBA世界同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）に2-1の判定勝ちを収めた。鼻から大出血する死闘を終え、一夜明けの会見では顔を大きく腫らし、目元や頬はあざだらけ。“異変”が起きたとも言える痛々しい姿だった。ここからの変化にはファンから驚きの声が多数寄せられた。

「強靭な生命力」

「治癒力凄い」

「普通じゃないですね…」

「顔の形が変わるくらい殴られたって ボクシング界では驚く事ではないんだな」

「人間の回復力凄い！」

「まるで別人のようだ、、それにしても回復力が異次元」

「最強の生命体っぽい」

堤は試合後に「経験上1週間あれば元に戻りますのでご心配なく」と報告しており、言葉通りの回復力だった。続く投稿では、27日にサウジアラビアで行われる井上尚弥らの試合のため、パリ経由で現地に向かっているとも報告している。



