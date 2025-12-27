１２月２７日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１４頭立て）は、２番人気のジェラートキティ（牝、美浦・嘉藤貴行厩舎、父ディスクリートキャット）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー戦を白星で飾った。母トーホウドルチェは、１０年のマリーンＣを制するなどダートグレードレースを制した実績馬。勝ち時計は１分１１秒９（稍重）。

外の１１番枠からスタートを決めて、そのまま流れに乗ってハナヘ。軽快なペースで飛ばして、直線でも脚いろは鈍らず、最後はしぶとく迫ってきた２着のアイスメルティングに１馬身３／４差をつけた。

舟山瑠泉騎手は「追い切りですごく動いていましたし、スピードがあると思っていて、どんな競馬でも対応できると思っていました。思ったよりも二の脚がついて、馬に行く気があって減量もあるのでハナヘ行きました。体力があるので、直線で１頭抜け出してからもふわふわせず、一生懸命走ってくれました。完勝だったかなと思います」と納得の表情で勝利を振り返った。

嘉藤調教師は「３番手くらいかなと思っていたが、ジョッキーが強気に乗ってくれて、いい時計で勝ってくれました。もう少し良くなりそうですし、気性的には素直。スピードを見せてくれたし、舟山ジョッキーと勝てたのがうれしい。デビューから乗せてきていたので、うれしかったですね」と、笑顔がはじけた。