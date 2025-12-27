テンパイしたら即リーチと行きたいところ、グッと堪えて先を見据えられるようになれば、初心者からは抜け出せる。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が、苦しいテンパイを取らずに組み直し、これがズバリ正解に。ファンからも称賛のコメントが寄せられた。

【映像】冷静なテンパイ取らずが生み出した渋川難波の親跳満一発ツモ

渋川はリーグ下位に沈むチームにあって、唯一個人プラスを稼いでおり、今シーズンの大黒柱になっている。バランス重視の冷静な判断が功を奏しており、攻めるべきところでしっかりと攻め切れているところも好結果につながっている。

初心者にとって、お手本にしたくなる局は親番・南2局だった。いきなり3面子が完成し、残りも両面ターツという、麻雀の神がアガってくださいと告げるかのような配牌が訪れたが、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）が猛追。渋川がもたつく間に、8巡目にペン三万待ちで先制リーチを打った。

下家の渋川は、直後に2筒を引いてペン3筒テンパイ。しかしこのままリーチをかけても、現状見えるのはリーチ・赤まで。出やすい待ちとは言えず、かなり苦しい勝負になる。放送席からも、ここはテンパイを取らないだろうという会話が展開されると、その言葉通りに小林の現物である1筒を切ってテンパイ外し。この選択が正解で、次巡に八万を引くと、四万切りの2・5筒待ちでリーチを宣言した。

正しい選択が、理想的なアガリを導いた。次巡、期待を超える赤5筒を一発で引き当て、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・赤2の親跳満・1万8000点に。3着目から一躍トップ目に浮上すると、ファンも「一番高くした」「ないす選択！！！」「ひぇー渋川強すぎる」といった声を寄せていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

