女優で声優の戸田恵子が26日に自身のアメブロを更新。今年3回目となる高知県への訪問を報告し、現地の名物料理を堪能したことを明かした。

この日、戸田は「再びの高知です」と切り出し「高知はいつ来ても良き天気！今日も最高でした」と報告。「今年は3回目の高知になります」と明かし「朝ドラ『あんぱん』インする前にやなせ先生のお墓に手を合わせに参りまして、10月には先生の十三回忌に」と、漫画家・やなせたかしさんとの縁に触れた。

続けて「本日、NHK高知『こうちいちばん年末SP』生放送に出演させて頂きました」と伝え、番組出演時のオフショットを公開。「皆さんに温かく迎えていただきまして、感謝申し上げます」とつづった。

また、夜には食事会があったといい「高知名物、さわち。久しぶりに食べましたー！」と、大皿に盛られた皿鉢料理やカツオのたたきなど、豪華な料理の写真を披露。「盛り上がるお皿よね」「また高知に呼んでいただきたいでーす！」とコメントした。

さらに、コンビニエンスストアを訪れた際には「ミレーの大群発見！」と、やなせさんデザインのキャラクターが描かれた『ミレービスケット』が並ぶ棚の写真を公開。「東京では見かけないコーヒー味？があったので大量買い」したことを明かし「ゆっくり確かめてみます」とつづり、ブログを締めくくった。