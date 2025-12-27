【紅白】見どころまとめ、スペシャルステージ ドミノ＆けん玉ほか
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の「見どころ」をまとめた。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
King ＆ Princeは、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をミッキー＆ミニーとSPパフォーマンス。ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となった同曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを披露する。
久保田利伸は、1986年に発表した「Missing」と、1996年に大ヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに今年発表した「1, 2, Play」という40周年の歴史を感じるスペシャルメドレーを披露。時代をこえて愛されてきた名曲を、35年ぶりの紅白で届ける。
放送100年を記念した紅白特別企画では堺正章が、さらば恋人（堺正章）〜バン・バン・バン（ザ・スパイダース）〜モンキー・マジック（ゴダイゴ）〜プンスカピン！（堺正章 & Rockon Social Club）という、自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をRockon Social Clubと共にメドレーで届ける。
TUBEは、今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となる。これまで日本の夏を盛り上げてきた4人が「紅白 夏の王様メドレー」を披露する。さらにアルコ＆ピースの二人、とにかく明るい安村、出場歌手らもパフォーマンスに参加。紅白の舞台を「夏」に塗りかえる、お祭りステージを届ける。
天童よしみのステージでは、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となったミャクミャクが登場。キャラクターらしからぬ意外な一面、キレやスピード、精度の高い特徴的なダンスで観客を魅了したミャクミャクとスペシャルコラボレーションし、「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」と題して披露。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。
現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う、夫婦で活躍するデュオ・ハンバート ハンバートのステージでは、同ドラマの主人公・松野トキ役の高石あかり（高＝はしごだか）と、後の夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに『ばけばけ』のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥による、紅白だけの未公開写真も届ける。
氷川きよしが披露するのは、戦後の歌謡界を代表する歌姫・美空ひばりさんの「愛燦燦」。昭和のラジオやテレビ、そして紅白歌合戦を華やかに彩ってきた美空さんの歌唱映像とともに、多くの人々に愛されてきた名曲を万感の思いを込めて歌い継ぐ。
水森かおりは、大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を披露しつつ、ドミノ倒しで、2025年の出来事を振り返る。去年のドミノチャレンジは、スケートボード金メダリストの堀米雄斗がスターターを務め、話題を集めた。今年のスターターが誰なのかも注目となる。
LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露。紅白のステージだけの「鬼滅の刃」スペシャル映像とともに届ける。
アイナ・ジ・エンドは、人気アニメ『ダンダダン』スペシャル映像を披露。アイナ・ジ・エンドの大ファンである千鳥・ノブが応援に駆け付ける。
また、連続テレビ小説『あんぱん』の紅白スペシャルステージが展開される。嵩役・北村匠海などの豪華キャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが登場する。
さらに、石川さゆりとNHK交響楽団による「天城越え」スペシャルコラボレーションが披露。坂本冬美の名曲「夜桜お七」を、M!LKが踊りで盛り上げる企画。
このほか、純烈がザ・ドリフターズの「いい湯だな(ビバノン・ロック）」を温泉地から生中継で披露し、リスペクトを伝える。乃木坂46は、テレビのリモコンを使った視聴者参加型の「Same numbers」でSPパフォーマンスする。
結成25周年のPerfumeは、コールドスリープ（活動休止）前のラストステージを披露。歴史を濃縮したステージを見せる。
三山ひろしは、今年も豪華メンバーで「紅白×けん玉」を披露。司会の有吉弘行も参加する。
また『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑い芸人・たくろうの出演が決定する。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
King ＆ Princeは、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をミッキー＆ミニーとSPパフォーマンス。ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となった同曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを披露する。
久保田利伸は、1986年に発表した「Missing」と、1996年に大ヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに今年発表した「1, 2, Play」という40周年の歴史を感じるスペシャルメドレーを披露。時代をこえて愛されてきた名曲を、35年ぶりの紅白で届ける。
TUBEは、今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となる。これまで日本の夏を盛り上げてきた4人が「紅白 夏の王様メドレー」を披露する。さらにアルコ＆ピースの二人、とにかく明るい安村、出場歌手らもパフォーマンスに参加。紅白の舞台を「夏」に塗りかえる、お祭りステージを届ける。
天童よしみのステージでは、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となったミャクミャクが登場。キャラクターらしからぬ意外な一面、キレやスピード、精度の高い特徴的なダンスで観客を魅了したミャクミャクとスペシャルコラボレーションし、「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」と題して披露。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。
現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う、夫婦で活躍するデュオ・ハンバート ハンバートのステージでは、同ドラマの主人公・松野トキ役の高石あかり（高＝はしごだか）と、後の夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに『ばけばけ』のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥による、紅白だけの未公開写真も届ける。
氷川きよしが披露するのは、戦後の歌謡界を代表する歌姫・美空ひばりさんの「愛燦燦」。昭和のラジオやテレビ、そして紅白歌合戦を華やかに彩ってきた美空さんの歌唱映像とともに、多くの人々に愛されてきた名曲を万感の思いを込めて歌い継ぐ。
水森かおりは、大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を披露しつつ、ドミノ倒しで、2025年の出来事を振り返る。去年のドミノチャレンジは、スケートボード金メダリストの堀米雄斗がスターターを務め、話題を集めた。今年のスターターが誰なのかも注目となる。
LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露。紅白のステージだけの「鬼滅の刃」スペシャル映像とともに届ける。
アイナ・ジ・エンドは、人気アニメ『ダンダダン』スペシャル映像を披露。アイナ・ジ・エンドの大ファンである千鳥・ノブが応援に駆け付ける。
また、連続テレビ小説『あんぱん』の紅白スペシャルステージが展開される。嵩役・北村匠海などの豪華キャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが登場する。
さらに、石川さゆりとNHK交響楽団による「天城越え」スペシャルコラボレーションが披露。坂本冬美の名曲「夜桜お七」を、M!LKが踊りで盛り上げる企画。
このほか、純烈がザ・ドリフターズの「いい湯だな(ビバノン・ロック）」を温泉地から生中継で披露し、リスペクトを伝える。乃木坂46は、テレビのリモコンを使った視聴者参加型の「Same numbers」でSPパフォーマンスする。
結成25周年のPerfumeは、コールドスリープ（活動休止）前のラストステージを披露。歴史を濃縮したステージを見せる。
三山ひろしは、今年も豪華メンバーで「紅白×けん玉」を披露。司会の有吉弘行も参加する。
また『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑い芸人・たくろうの出演が決定する。