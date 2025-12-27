JO1¡¦²ÏÌî½ã´î¡¡Prime¡¡Video¡Ö¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡JO1¤Î²ÏÌî½ã´î¤¬30Æü¤«¤éPrime¡¡Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë¡¡2025¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦2ÁÈ¤¬¸ß¤¤¤Î°¦¤¹¤ë¥Í¥¿¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Í¥¿¡õ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£²ÏÌî¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç½é¤ÎÈÖÁÈ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«2²óÌÜ¤âËÍ¤ÎÀ¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Öº£²ó¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤äËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¶ìÏ«¤ò¸ì¤ëÉôÊ¬¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤ÎÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£