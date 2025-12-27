［地方と女性］はたらく＜３＞

「全体交流会、盛り上がりましたね」。

９月下旬の午後７時、仙台市の男女共同参画推進センターに「仙台働く女性のネットワーク ラディレディ」の事務局を担う女性１０人が集まった。同月に開いた年に１度の交流会を振り返ると、今後予定されるイベントの内容などについて、約１時間話し合った。

代表のメディア・印刷業「ユーメディア」執行役員の門脇佐知さん（５６）は「業種や職種の異なる人らとの出会いや情報交換は有意義。ネットワークは自身を高めるとともに、自身がやるべきことを考えさせてくれる存在」と話す。

ネットワークは２０２０年２月、市などが主催する管理職候補の女性向け研修の修了生有志がつくった。現在、９７社２７７人の女性が参加。セルフケアやキャリアの継続などテーマを設けて毎月オンラインセミナーを開催したり、女性が働きやすい社内風土をつくるために企業の研修やイベントに講師を派遣したりしている。精力的な活動が知られるようになり、近年は岩手や青森など他県からネットワークづくりのアドバイスも求められる。

門脇さんは「地方で働く女性たちが『自分がありたい姿』を選択、決定できる社会にするために同じ志を持つ女性がつながっていけたら」と力を込める。

キャリアを後回し

地方で働く女性が会社の枠を超えてつながる動きが活発になっている。

２５年版中小企業白書によると、中小企業における１５〜６４歳の女性の正規雇用は１５年から増え続けており、２４年は前年に比べ２９万人増えた。

一方、内閣府が２４年、都会居住者と地方居住者それぞれに仕事の満足度を尋ねた調査では、「ワーク・ライフ・バランス」や「仕事内容に男女の差異がないか」、「自分の能力をいかせているか」など１０項目すべてで、地方居住者の満足度は都会居住者を下回った。

リクルートワークス研究所主任研究員の大嶋寧子さんは「地方には性別役割分担意識が根強く残り、女性がキャリアを後回しにしがちだ。ネットワークの意義は、現状から一歩踏み出すための挑戦や行動を女性同士で支えあうことにある。経営者層や自治体に声を届けるなど課題解決のための取り組みを担う役割も期待できる」と話す。

自分事として捉える機会に

自治体などが働く女性の連携を促すケースも出てきた。

福岡県は２３年８月、県内で働く女性が、女性管理職や経営者、起業家ら計１１３人のロールモデルと交流できる「福岡キャリア・カフェ」を始めた。対面やオンラインで直接相談できる「個別マッチング」は、「仕事への思いについてじっくり話ができる」などと好評だ。

岩手県で女性のキャリア形成支援講座を開く岩手大も、ネットワーク作りを重視する。若手社員、管理職向けの両コースで、参加者同士の交流の時間を設けた。同大ダイバーシティ推進室の佐藤淑恵さんは「連帯感を持ちながら、キャリア構築を自分事として捉えられる」と、意義を語る。