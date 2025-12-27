「おいおいおいおい！」暴走車が次々に車に衝突…街はパニックに　無免許の18歳ドライバーに罰金約32万円　トルコ

トルコで、1台の暴走車が街をパニックに陥れた。運転していたのは無免許の18歳だった。

警察官の制止振り切り…街を混乱させた暴走車

警察官の制止をものともせず、辺りかまわずぶつかっていく1台の車。

「おいおいおいおい！」と、撮影者が思わず声を上げる。

暴走車はさらに車と車の間をすり抜けながら前へと進み、再び衝突した。

「あー！まただ！兄さん離れて！」

その様子を見ていた撮影者は、車の近くにいた男性に声をかけた。

止まる気配がない暴走車は、渋滞する道に入り込み、パトカーに追い詰められた。バックでパトカーに衝突したが、逃げ場はもうなかった。

警察官が運転席に駆け寄り、18歳の若者を拘束した。その後、信じられない事実が判明した。

巻き込まれた市民は、現地メディアの取材に対し、「無免許だったと聞きました。7、8台の車にぶつかり、自分の車も巻き込まれました」と話す。

地元メディアによると、無免許の暴走ドライバーは、日本円で約32万円の罰金が科されたという。

（「イット！」 12月24日放送より）