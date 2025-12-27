Stray KidsのHyunjin（ヒョンジン）が、ステージで高価なイヤリングをなくした、と韓国各メディアで報じられた。その後、取り戻したという。

Stray Kids25日にソウル郊外の仁川（インチョン）で開催された「2025 SBS歌謡大典」の舞台に立ち、新曲「DO IT」や「CEREMONY」のパフォーマンスを披露した。

舞台は無事に終わったものの、Hyunjinは舞台から下りる際、床を注意深く見て、何かを探すようなしぐさを見せた。この場面は、放送画面にそのまま映された。

その後、他のメンバーたちも舞台の床を見ながら何かを探し始め、Felix（フィリックス）が舞台の隙間からイヤリングを発見して持ち上げると、Hyunjinは、彼を抱きしめて感謝の気持ちを表した。

Hyunjinは当日夜、ファンとのコミュニケーションプラットフォームに「今日、ヨンボク（Felixの韓国名）がいなかったら、泣きながら帰宅するところだった。舞台途中にイヤリングが外れたが、探してくれてありがとう」と書いた。

韓国通信社のニューシスは27日「なくして取り戻したイヤリングは、カルティエのイヤリングで、公式販売価格は8050万ウォン（約805万円）。Hyunjinは昨年、カルティエ・アンバサダーになり、公式行事と舞台でカルティエ・ジュエリーを着用してきた」と報じた。