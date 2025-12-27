¡Úºå¿À£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥é¥ª»º¶ð¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¡¡£Ã¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡£±£²·î£²£·Æü¤Îºå¿À£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£±Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¡¼¥ë¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Éð¹¬»ÍÏº±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥é¥ª¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£µ£´ÉÃ£°¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó¤ÎµÓ¤¬Â®¤¯£²ÈÖ¼ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï£²ÃåÇÏ¤Ë°ìÅÙ¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¿¤ÓÊÖ¤¹¾¡Ééº¬À¤â¸«¤»¤¿¡£¡Ö£²ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¡£º¹¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢»È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ïº£¸å¤Ø´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£