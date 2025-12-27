Ｊ１広島は２７日、来季Ｊ２に降格する湘南のＦＷ鈴木章斗（２２）が完全移籍で加入することを発表した。鈴木はクラブを通じてコメントを発表し「このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります」と意気込んだ。

阪南大高を卒業後、２２年に湘南でプロキャリアを歩み始めると、順調に成長。３年目の昨季は自身初の２ケタ得点（１０点）を記録すると、今季も主将と背番号１０を背負い、９得点４アシストを残した。フィジカルの強さだけでなく、足元のうまさ、シュートの精度も高さも備えており、万能型ＦＷとしての地位を国内で築いた。しかし、チームは１９位でＪ２に降格。今季ルヴァン杯を制した広島で、新たな挑戦を始めることになった。

また、鈴木は湘南を通じてもコメントを発表。「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした」とした上で「でも僕の中では淳之介（鈴木淳之介）の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました」と、将来の日本代表入りを見据えての決断だと説明した。

◆広島のコメント

「はじめまして。湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります！応援よろしくお願いします」

◆湘南のコメント

「４年間ありがとうございました。正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。しかし、今年キャプテンとしてＪ２に落としてしまいました。その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう１度Ｊ１に上がり、Ｊ１のタイトルを目指したいとも思っていました。でも僕の中では淳之介（鈴木淳之介）の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました。本当にこの４年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました。もっと成長した姿を見せられるように頑張ります。本当に４年間ありがとうございました」