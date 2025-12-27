女優の郄石あかり（23）が27日までにインスタグラムを更新。自身がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について投稿した。

同作は朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

郄石は「今年最後の放送が終わりました」と報告し、「トキとヘブンのお散歩が幸せなものでありますように」とヘブン役のトミー・バストウと美しい夕日を背景にした2ショットを公開。

26日に放送された第65話は年内最後のオンエアでトキとヘブンの想いが通じ合う姿が描かれた。ラスト約2分のシーンでは主題歌「笑ったり転んだり」が流れる中、夕暮れの宍道湖畔を歩く2人を捉え多幸感に包まれるシーンとなった。

これに対し、トミー・バストウからは「これからもヨロシクネガイマス」とコメントが寄せられ、フォロワーからは「全てが素晴らしい神回でした」「あかりちゃんの演技に涙しました」「早く来年の放送が始まらないかな」「後半も、応援してます」「最終回かと思うほど心が温まる回でした」「今年最後に素敵なシーンありがとうございました」といった反響が寄せられている。