快適な背負い心地と大容量収納。通学・通勤を支える【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、通学や通勤に便利な大容量モデル。多彩なポケットを備え、荷物を効率よく整理できる。
チェストベルト付きでずれ落ちを防ぎ、歩行を安定させて体への負担を軽減。肩には通気性の良いメッシュと10ミリメートル極厚パッドを採用し、蒸れや肩への圧力を抑えて快適な背負い心地を実現している。
正面ポケットは仕切り付きで小物収納に便利。メインルームにはノートパソコンやタブレットを収納できるポケットを内蔵し、両サイドにはペットボトルや折り畳み傘を入れられるサイドポケットを配置。
背面はメッシュ素材とフォーム入り構造で通気性とクッション性を兼ね備えている。さらに反射リフレクタを備え、夜間の安全性にも配慮した設計のアイテムだ。
