4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。算数やニュースなどでよく耳にする、論理的なイメージの言葉が隠れています。1分以内にすべての言葉を完成させられるでしょうか？

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は少しカッチリした印象の言葉が集まりました。頭の中で「あいうえお」を当てはめながら、ピンとくる響きを探してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□かく
□□さん
とう□□
ちゅう□□

答えを見る






正解：けい

正解は「けい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「けい」を入れると、次のようになります。

けいかく（計画）
けいさん（計算）
とうけい（統計）
ちゅうけい（中継）

「けいかく」や「けいさん」など、物事を順序立てて進める時に使う言葉が多かったですね。このように、並んでいる単語から共通する「テーマ」や「雰囲気」を連想できると、正解にたどり着くスピードがぐんと上がりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)