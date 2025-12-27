【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めて言葉を完成させてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は少しカッチリした印象の言葉が集まりました。頭の中で「あいうえお」を当てはめながら、ピンとくる響きを探してみましょう。
□□かく
□□さん
とう□□
ちゅう□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「けい」を入れると、次のようになります。
けいかく（計画）
けいさん（計算）
とうけい（統計）
ちゅうけい（中継）
「けいかく」や「けいさん」など、物事を順序立てて進める時に使う言葉が多かったですね。このように、並んでいる単語から共通する「テーマ」や「雰囲気」を連想できると、正解にたどり着くスピードがぐんと上がりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
