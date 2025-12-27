トップチームコーチや分析担当など。神戸が一挙８人のスタッフ退任を発表。菅原コーチは「自分の信じた道を歩んで行こうと思います」
ヴィッセル神戸は12月27日、退任するコーチ、スタッフを発表した。
クラブを離れるのは以下の８名。トップチームの菅原智コーチ（49）、宮原裕司コーチ（45）、渡辺隆正コーチ（48）、藤原寿徳GKコーチ（55）、篠田洋介チーフフィジカルコーチ（54）、梅木暁コンディショニングコーチ兼パフォーマンスコーディネーター（35）、竹中達郎分析担当（33）、嶋将平分析担当（40）。
選手・コーチとして合わせて11年に渡り神戸に籍を置いた菅原コーチは「素晴らしい経験を糧に、これからも前を向いて自分の信じた道を歩んで行こうと思います」とコメント。宮原コーチは「ヴィッセル神戸ファミリーの一員として吉田監督を支え、歴史に刻まれる重要な瞬間を何時も経験出来て本当に幸せでした」と振り返った。
なお、神戸は来季、ミヒャエル・スキッベ新監督のもとで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
クラブを離れるのは以下の８名。トップチームの菅原智コーチ（49）、宮原裕司コーチ（45）、渡辺隆正コーチ（48）、藤原寿徳GKコーチ（55）、篠田洋介チーフフィジカルコーチ（54）、梅木暁コンディショニングコーチ兼パフォーマンスコーディネーター（35）、竹中達郎分析担当（33）、嶋将平分析担当（40）。
選手・コーチとして合わせて11年に渡り神戸に籍を置いた菅原コーチは「素晴らしい経験を糧に、これからも前を向いて自分の信じた道を歩んで行こうと思います」とコメント。宮原コーチは「ヴィッセル神戸ファミリーの一員として吉田監督を支え、歴史に刻まれる重要な瞬間を何時も経験出来て本当に幸せでした」と振り返った。
なお、神戸は来季、ミヒャエル・スキッベ新監督のもとで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集