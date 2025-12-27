ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京急本線が運転再開 人身事故の影響で一部区間で一時運転見合わせ 京急本線が運転再開 人身事故の影響で一部区間で一時運転見合わせ 京急本線が運転再開 人身事故の影響で一部区間で一時運転見合わせ 2025年12月27日 13時36分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 京浜急行によりますと、京急本線は人身事故のため一部区間で運転を見合わせていましたが、午後0時45分ごろ運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, リペア工事, 工場, 金属加工, 長野, 仏壇, 射出成形機, ネジ, 神事, 法要