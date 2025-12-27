オイシックス新潟の高山俊外野手が、阪神時代の同僚・北條史也内野手（三菱重工Ｗｅｓｔ）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＪＯＨ×ジョウチャンネル」に登場。阪神時代、２年目以降に成績が伸び悩んだ理由について語った。

高山は明大から１５年度ドラフト１位で阪神入り。ルーキーイヤーの１６年は１３４試合に出場し、打率・２７５、８本塁打、６５打点の好成績で新人王に輝いた。だが、２年目以降は低迷。１９年に１０５試合の出場で打率・２６９と復活の兆しを見せたが、２３年オフに戦力外通告を受けた。

高山は１年目を終えた当時の思いについて、「何とか怪我せずやりきれたが、課題がたくさん出た。考える事、改善すべき事が多すぎて、やっていけるなという方向に向いていなかったです。自信は全くなかった」と吐露。コーチからは守備面で指摘を受けることが多かったという。

打撃で結果が出なくなったことには「（プロは）ストレートの球威も違ければ、変化球のキレも違う。それはもちろんですが、データとかってアマチュアの時にはなかった弱点が露骨に出てしまう。というところはあって。そこに苦労はしましたね」。相手の研究、徹底マークをされたことを一因に挙げた。

具体的には「速い真っすぐが打てない打てないとずっと言われていたので。長打を目指したからとか言われるが、僕の中ではそうではなくて。真っすぐを打てないと言われて、無理やり１、２、３でガチッと打ちに、ムキになってた」と自己分析。直球対応に比重を置いたことで「変化球も空振りしてしまうようになったし、そういうところが原因だったと僕の中では思っていますね」と振り返った。

結果が全てのプロの世界。メンタル面での焦りも一因となった。「１打席で結果が出ないと明日にはファーム。という考えがちらつく。何となく分かっていても必死に食らいついて、変なボールを振ってしまったり。この打席で結果が出せないと、という考えになってからは自分の手が先走ってボール球に手を出していた記憶はあります」。

同じようにレギュラーと控え、２軍も経験した北條も同調。「試合に出たり出なかったりすると、余計にそういう気持ちになるから難しい。空回りしやすい。それを乗り越えていかないといけないですが、（高山と）一緒のパターン。そういう波も似ている。最後も一緒に戦力外となったし」とうなずいた。

同チャンネルでは二人の対談をテーマ別で配信。阪神時代の思い出や経験談を語っている。