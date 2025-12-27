Perfumeあ〜ちゃん、美脚スラリのミニスカサンタコス公開 愛犬たちとの自撮りショットに「可愛いが渋滞」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/12/27】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが12月25日、自身のInstagramを更新。サンタクロース姿を披露し、話題となっている。
【写真】36歳Perfumeメンバー「脚が長すぎる」ミニスカサンタ姿で美脚際立つ
あ〜ちゃんは「Merry Christmas」とコメントし、写真を多数投稿。クリスマスパーティの様子やお菓子の家などのほか、美しい脚がのぞくミニスカートのサンタクロース衣装で愛犬を抱く自撮りショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「お似合いです」「ナイス自撮り」「スタイル抜群」「脚が長すぎるのよ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
