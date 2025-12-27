高橋文哉、TBS1月期金曜ドラマ「DREAM STAGE」友情出演決定 TORINNERのダンスコーチ役で韓国語にも挑戦
【モデルプレス＝2025/12/27】俳優の中村倫也が主演を務める2026年1月期TBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の第1話に、俳優の高橋文哉が友情出演することが決定した。12月27日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にて発表された。
【写真】“美しすぎる顔面”で話題の俳優、ボーイズグループのセンターに
高橋が演じるのは、7人組ボーイズグループ「NAZE」のライバルグループ「TORINNER」のダンスコーチ。作中では韓国語にも挑戦するという。「TORINNER」は、新人ながらK-POP界のライジングスターと称されるエリートチーム。元々「NAZE」と同じ事務所の練習生だったが、上位5人だけが大手事務所に引き抜かれて結成。韓国でのデビュー後、圧倒的なパフォーマンスの高さとクールでセクシーな魅力で一躍人気グループの座にのぼりつめる。
「TORINNER」の圧倒的センター・リョウを演じる俳優の岩瀬洋志が、高橋の事務所の後輩であることから今回の友情出演が実現した。岩瀬は先輩がいることで心強かったかと問われると「そうですね、『洋志頑張ってるな』と言ってくださったので、すごく嬉しかったです」とコメント。また、撮影中にアドバイスを求めたこともあったといい「『台詞はいつ覚えてるのか』とか、たくさん教えていただきました」と明かした。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。K-POPは世界で最も権威のある音楽賞にノミネートされるなど、様々な世界的アーティストを輩出し続けている。またエンタテインメントシーンだけでなく、若者を熱狂させるカルチャーやトレンドも常に生み出している。今作はそんなK-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサーと、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語を届ける。まさに、K-POP版“スポ根”ドラマだ。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE」に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
