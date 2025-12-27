最大で9連休となる年末年始を、ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが、ピークを迎えています。

【写真を見る】“最大9連休”の年末年始 帰省ラッシュがピーク JR名古屋駅の新幹線ホームは朝から家族連れなどで混雑 中部空港も出国ラッシュ 帰国のピークは来年1月3日の見込み

27日のＪR名古屋駅の新幹線ホームは、朝から大きな荷物を持った家族連れなどで混雑しました。

（京都と兵庫へ）「五条大橋、あと姫路城が楽しみです」

（愛媛へ）「おじいちゃんに会いに行く。楽しみ」

今年は、26日から来年1月4日までの全ての「のぞみ」が全席指定席となっていて、JR東海によりますと、27日の東海道新幹線の下りの指定席は午前はほぼ満席、午後は空席が少なくなっているということです。

Uターンラッシュのピークは、来年1月3日の見込みです。

空の便も正月を海外で迎える人の出国ラッシュ 帰国のピークは来年1月3日

一方、中部空港でも、年末年始を海外で過ごす人たちの出国ラッシュがピークを迎え、27日だけで8180人が海外へ向かいます。

（利用客） 「バリ島にいく。プールとか海へ行くのが楽しみ」

（利用客）「今から韓国へ行ってきます」「スケートがしたい」

中部空港によりますと、年末年始の国際線出発便と到着便を合わせた予約者数は約13万8000人で、帰国のピークは来年1月3日となる見込みです。