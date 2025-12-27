年末年始は「本の福袋」で、じっくり読書を――。

全国の学校図書館や公共図書館で、本を袋に詰めて貸し出すイベントが人気を集めている。中身は借りるまで分からず、意外な１冊との出会いが魅力となっている。（新美舞）

「ロシア文学も入れていいかな」「この組み合わせは新年には内容が重い？」

東京都練馬区の私立富士見中学高校の図書館で今月中旬、図書委員の女子生徒４人が本を３冊ずつ袋に詰めていた。計１３個の福袋には「時代小説が好きなあなたへ」「深く考える日があってもいい。人の本質を描いた３冊」といった手書きのカードも添えられた。

中学の図書委員長で３年生の女子生徒（１４）は「委員同士で話すうち、自分が読みたい本も見つけた」と笑顔を見せた。福袋は２３日に図書館に並べられ、早速３袋が貸し出された。

同校が本の福袋を始めたのは２０１６年度。当初は教職員が本を選んでいたが、２３年度から生徒が主体になった。宗愛子・司書教諭（４４）は「生徒が選ぶ本は視点がユニークで、評判もいい」と話す。

実践女子大学の須賀千絵准教授（図書館情報学）によると、「本の福袋」は２０００年代初めに始まり、冬のイベントとして各地で実施されるようになった。

松山市立図書館では、幼児用から一般用まで５種類の福袋を準備し、毎年１月に貸し出す。今年度は計１３０袋を用意し、本３冊に加え、お薦め本のリストやしおりなどのプレゼントも入れている。志学館大学（鹿児島）の図書館では毎年１２月、新着図書を１冊収めた福袋を用意する。新しい本を最初に開く「わくわく感」を学生に味わってもらうためで、本は丁寧に包装し、リボンもつけている。

須賀准教授は「福袋は、普段は手に取らない本との出会いなど、読書の新たな楽しみ方を提供している。活字離れが指摘される中、図書館は様々な工夫で本の魅力を伝えることがますます大切で、効果的な一策だ」と語る。