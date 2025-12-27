◇サッカー・アフリカ選手権（モロッコ、12月21日〜1月18日)

24チームが6つのグループに分かれるグループステージ。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出できます。26日には、A組、B組の第2戦が行われました。

A組は、開催国でFIFAランクアフリカ勢トップの11位モロッコがマリと対戦。モロッコは前半終了間際にブラヒム ディアス選手（レアル マドリード/スペイン）のPKで先制するも、後半にマリに追いつかれ1-1の引き分け。開幕からの連勝は逃しましたが、勝ち点4としA組首位を守っています。

B組では、エジプトと南アフリカによる来年のワールドカップへの出場が決定しているチーム同士が対戦。エジプトはエースのモハメド サラー選手（リバプール/イングランド）のPKで1-0の勝利。グループステージ2連勝を飾り、ノックアウトステージ進出を決めました。

＜26日グループステージ第2戦結果＞

◆A組

ザンビア 0−0 コモロ

モロッコ 1−1 マリ

◆B組アンゴラ 1−1 ジンバブエエジプト 1−0 南アフリカ