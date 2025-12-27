「バケモン」「完全に覚醒した」日本代表FW後藤啓介が得点ランク首位浮上の2ゴール! チームを逆転勝利に導く
[12.26 ベルギー・リーグ第20節 S・リエージュ 1-2 シントトロイデン]
ベルギー・リーグ第20節が26日に行われ、3位シントトロイデンは敵地で6位スタンダール・リエージュを2-1で下した。相手に先制を許したが、日本代表FW後藤啓介が2ゴールを奪取。後半42分までプレーし、逆転勝利に貢献した。
シントトロイデンは前半20分に失点。それでも前半25分に相手の退場で数的優位に立つと、同35分に追い付いた。
ペナルティエリア右への浮き球パスをMFイリアス・セバウィが折り返し、ゴール前の後藤が反応。滑りながら右足で押し込み、1-1とした。
後藤は2試合ぶりの得点をマーク。さらに後半18分、途中出場のDF畑大雅がグラウンダーのクロスを送ると、ニアの後藤が右足で流し込み、逆転弾となる今季8ゴール目を挙げた。
2つの得点シーンを動画で紹介したDAZN公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)には、「後藤啓介とかいうバケモンが生まれている件」「この身長に恵まれながら抜群のオフザボール」「完全に覚醒したな」「上田といい後藤啓介といい、日本人が欧州リーグで得点王になる日が来るとは……しかも2人」と称賛の声が集まっている。
これで後藤は得点ランキング首位タイに浮上。チームは2連勝を飾り、順位は3位のままとなっている。
なお、日本人選手ではGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF伊藤涼太郎が先発フル出場。ともにスタメン起用されたMF山本理仁は後半34分に交代し、ベンチスタートの畑は後半16分からピッチに立った。
ワンタッチで華麗に連発✨
後藤啓介 逆転勝利に導く圧巻2ゴール!
今季リーグ戦「8」ゴールで
得点ランクトップタイに浮上
ベルギーリーグ第20節
リエージュ×シント=トロイデン
