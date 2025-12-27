　湘南ベルマーレは27日、サガン鳥栖からFW山田寛人(25)が完全移籍で加入することを発表した。

　山田はセレッソ大阪U-18から2018年にトップチーム昇格。FC琉球やベガルタ仙台への期限付き移籍を経験し、今季から鳥栖に加入した。J2リーグ戦では23試合に出場し、6ゴールを記録。また、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW山田寛人

(やまだ・ひろと)

■生年月日

2000年3月7日(25歳)

■出身地

愛知県

■身長/体重

183cm/76kg

■経歴

愛知FC-ホペイロ刈谷-C大阪U-18-C大阪-琉球-C大阪-仙台-C大阪-仙台-C大阪-鳥栖

■出場歴

J1リーグ:67試合6得点

J2リーグ:67試合10得点

J3リーグ:39試合10得点

リーグカップ:18試合4得点

天皇杯:10試合

■コメント

▽湘南側

このたび、サガン鳥栖から加入します。

山田寛人です。

J1に戻るために、このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います。

応援よろしくお願いします!

▽鳥栖側

このたび、湘南ベルマーレに移籍することになりました。

昇格のために全力で挑んだこの1年。

開幕3連敗から始まり、本当に色々なことがありました。

どんな時も、温かい声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝しかありません。

このチームの目標を達成する前に、去ることになったことが心残りですが、対戦したときに成長した姿を見せれるように頑張ります。

1年間ありがとうございました。