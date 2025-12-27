湘南が鳥栖FW山田寛人を完全移籍で獲得「このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います」
湘南ベルマーレは27日、サガン鳥栖からFW山田寛人(25)が完全移籍で加入することを発表した。
山田はセレッソ大阪U-18から2018年にトップチーム昇格。FC琉球やベガルタ仙台への期限付き移籍を経験し、今季から鳥栖に加入した。J2リーグ戦では23試合に出場し、6ゴールを記録。また、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW山田寛人
(やまだ・ひろと)
■生年月日
2000年3月7日(25歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
183cm/76kg
■経歴
愛知FC-ホペイロ刈谷-C大阪U-18-C大阪-琉球-C大阪-仙台-C大阪-仙台-C大阪-鳥栖
■出場歴
J1リーグ:67試合6得点
J2リーグ:67試合10得点
J3リーグ:39試合10得点
リーグカップ:18試合4得点
天皇杯:10試合
■コメント
▽湘南側
このたび、サガン鳥栖から加入します。
山田寛人です。
J1に戻るために、このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います。
応援よろしくお願いします!
▽鳥栖側
このたび、湘南ベルマーレに移籍することになりました。
昇格のために全力で挑んだこの1年。
開幕3連敗から始まり、本当に色々なことがありました。
どんな時も、温かい声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝しかありません。
このチームの目標を達成する前に、去ることになったことが心残りですが、対戦したときに成長した姿を見せれるように頑張ります。
1年間ありがとうございました。
山田はセレッソ大阪U-18から2018年にトップチーム昇格。FC琉球やベガルタ仙台への期限付き移籍を経験し、今季から鳥栖に加入した。J2リーグ戦では23試合に出場し、6ゴールを記録。また、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(やまだ・ひろと)
■生年月日
2000年3月7日(25歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
183cm/76kg
■経歴
愛知FC-ホペイロ刈谷-C大阪U-18-C大阪-琉球-C大阪-仙台-C大阪-仙台-C大阪-鳥栖
■出場歴
J1リーグ:67試合6得点
J2リーグ:67試合10得点
J3リーグ:39試合10得点
リーグカップ:18試合4得点
天皇杯:10試合
■コメント
▽湘南側
このたび、サガン鳥栖から加入します。
山田寛人です。
J1に戻るために、このチームに相応しい選手になり、覚悟をもって闘います。
応援よろしくお願いします!
▽鳥栖側
このたび、湘南ベルマーレに移籍することになりました。
昇格のために全力で挑んだこの1年。
開幕3連敗から始まり、本当に色々なことがありました。
どんな時も、温かい声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝しかありません。
このチームの目標を達成する前に、去ることになったことが心残りですが、対戦したときに成長した姿を見せれるように頑張ります。
1年間ありがとうございました。