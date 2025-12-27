祝箸はなぜ、両端が細いのか

お正月、おせちやお雑煮を食べるときに「祝箸」を使いますか？

【写真を見る】お節料理を食べる「祝箸」の両端はなぜ細いのか？メーカーに聞いて分かった「ありがた～い」理由

袋に水引がついていたり、「寿」などが箔押しされていたりと、特別感があふれます。

お節を購入すると付いてくることもありますし、年の瀬になると、百円ショップから専門店まで様々な店頭に並び始めます。

袋だけでなく、中の箸も特別。通常の箸と違って両端とも削られ、細くなっています。中心がふくらんだ独特な形は、持つと不思議な感覚になりますよね。

実はこの箸の形には、理由があるんです。

熊本県南関町で約60年、竹箸づくりを続けるメーカー「ヤマチク」に、その理由を聞きました。

祝箸の使い方

──祝箸は、なぜ両端が細いのでしょうか？

ヤマチク 森本耀雪さん「祝箸には、神事の意味合いが込められています。人と神様が一緒に使う箸、『神人共食』と言われるものです。片方は人が、もう片方は神様が使うとされています」

神様と同じ箸で、同じ食べ物を食べることで加護を呼び込もうという願いが、新年の食事に込められているのだといいます。

祝箸の「正しい使い方」

──両端が細いことで、持ち方で気を付けることはありますか？

「祝箸は、削られていない中央部分を持って使うのが正式な作法です。神様も使うので、食べる時はどちらか片方の箸先だけを使います」

──店頭に並んでいるヤマチクの祝箸は、片方が赤や黒に塗られていますよね

「基本的には、色がついていない方を口に運んでください。色がついている方で神様が食事する形です」

──つまり、お節料理を取り分けるときに反対側を使ってはだめ？

「反対側は使わず、取り分け用のお箸を使って取り分けます！」

ヤマチクの祝箸をよく見ると、色がついている箸先は丸く、色がついていない、実際に口に運ぶ側の箸先は四角くなっていて、実際に人が食べやすいように設計されていることもわかります。

祝箸のエトセトラ

祝箸のポイントは、「折れにくいこと」「縁起がいいこと」「清めの意味があること」。

一般的には、丈夫かつ神聖な木とされる「柳」を素材として、長さは末広がりの意味を込めて縁起の良い「八」にちなんだ八寸（約24㎝）に作られます。

祝箸の特徴的なこの形状は「太箸（たいばし）」「俵箸」「はらみ箸」などと呼ばれ、五穀豊穣や子孫繁栄の象徴とされているということです。

「祝箸は、単なる正月用品以上に、日本人の信仰や作法、暮らしの変化が映し出されるもの。意味を知って使うと、新年の食卓が少し特別なものになると思います」と森本さんは話します。

箸は、人と神様の「かけはし」。様々な縁起物が詰まったお節料理を祝箸で味わうことで、ありがたさも、美味しさも、一層感じやすくなるかもしれません。