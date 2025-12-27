全国高校サッカー選手権が28日に開幕する

12月28日の早稲田実業vs徳島市立の開幕戦を皮切りに首都圏各所で開催される第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国の各都道府県を突破した48代表校が集結し、1月12日の決勝戦まで熱い激闘を繰り広げる真冬の風物詩が開幕する。

ここではこの大会に出場をするすべてのJ内定選手の紹介と注目のタレントを北から順番に全8回にわけて紹介していきたいと思う。第3回はJ1内定選手パート3とJ2内定選手パート1。

◼︎福島和毅（神村学園3年、MF、アビスパ福岡内定）

「いかに相手に捕まらないで自分のプレーを出せるか。受ける前、ボールが足元にある時、離した後と常に自分が周りに関わったり、ゴールに向かったり出来るプレーを意識しています」。この言葉通り、常に冷静に戦況を把握しながら、細かいポジション修正を繰り返して、味方がボールを持つと要所で顔を出してボールをレシーブする。そして鋭いターンで仕掛けたり、ワンタッチで周りに落としたり、少しボールキープをしてリズムを変えてから展開したりと、試合に躍動感を溢れるプレーを随所に見せる。

1年時から名門校の中で主軸としてプレーし、今年は名和田我空（ガンバ大阪）からエースナンバー14を引き継いだ。「かなりプレッシャーはあります」と口にしながらも、ピッチ上では常に安定したパフォーマンスを見せるのは流石の一言。進路は大学も真剣に考えていたが、福岡の練習に複数回参加をし、大きな刺激を得たことでプロの世界で勝負する決意を固めた。「守備の強度も求められる中で、攻守において強度を出せるようにしたい」と、福岡でさらなる成長を目指している。

◼︎徳村楓大（神村学園3年、MF、町田ゼルビア内定）

左右両サイドどちらでも鋭い突破力とカットインからのシュートを繰り出すことができるアタッカーは、中学途中までサガン鳥栖のアカデミーでプレーをしていた。だが、父親の仕事の影響で出身の沖縄県に戻ることが決まり、寮がない鳥栖U-15から沖縄に帰ろうとした際に神村学園中からスカウトされてやってきた経緯がある。持ち前のドリブルを神村学園のボールが流動的に動くサッカーの中で、オフ・ザ・ボールの動きを身につけながら磨いていくと、昨年のプレミアリーグWESTで不動のサイドアタッカーとして君臨して7ゴールをマーク。今年のプレミアWESTでは11ゴールと大暴れし、得点ランキングでも6位タイに食い込んだ。

夏のインターハイでも切れ味鋭いドリブルと献身的な守備で優勝に大きく貢献をした。独特のリズムを刻むドリブルとチャンスメイクする力と得点感覚を町田のスカウトに高く評価をされ、J1の2クラブを含む、4クラブから正式オファーが届く中で、「レベルが高く、経験豊富な選手がたくさんいる。特に相馬勇紀選手はサイズもプレースタイルも少し似ているのでいろいろ学びたいと思いました」と、町田入りを決めた。今大会では夏冬連覇を狙って、サイドから何度も質の高いアタックを繰り返す。

＜J2リーグ＞

◼︎竹ノ谷優駕スベディ（前橋育英3年、MF、モンテディオ山形内定）

真面目で実直、それでいてずば抜けたキャプテンシーを誇る。昨年はプレミアEAST、選手権においてもボランチと左サイドバックの両方でプレーし、ボランチでは的確なポジショニングとスペースを埋めたり、プレスバックを仕掛けたりと守備の安定をもたらす存在となり、サイドバックでは正確なクロスでチャンスメイクや、逆サイドのクロスに飛び込んでゴールなど、攻撃力を発揮した。今年はボランチで定着したが、状況によっては左サイドバックもこなす。この高いユーティリティー性と努力を惜しまない実直さを山形のスカウトに高く評価された。当初は大学進学の方が濃厚だったが、「チャンスがあるのならチャレンジをしようと思った」と覚悟を決めて高卒プロ入りを決断した。

◼︎柴野快仁（前橋育英3年、MF、FC今治内定）

とにかく上手い。ボールを奪われない、相手を剥がす、パスミスが少ない、そして球際の部分でも負けないし、ゴール前での決定力が高く、プレミアEASTではチーム最多の6ゴールを叩き出しているボランチだ。彼の特徴はどのプレーの時も顔が上がっているところ。ボールを受ける前から状況を把握し、ボールが動いている間や受けた後の展開もしっかりと見えているからこそ、次の一手が早い。そして冷静なプレーヤーに見えて、実はめちゃくちゃ熱い男だ。常に試合中に仲間を鼓舞する声をかけ続け、悔しい感情は隠さず見せる。試合後のコメントも「もっと出来た」、「こんなのでは納得がいかない」と思っていることをはっきりと（FOOTBALL ZONE編集部）